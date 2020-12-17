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Spor Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 14:38:11 -
Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 13. haftasında 19 Aralık Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Dün Kocaelispor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyen futbolcuların takımdan ayrı özel program eşliğinde çalıştığı idmanda, diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından pas organizasyonları gerçekleştirdi.

Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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