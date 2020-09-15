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Spor Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-09-15 21:27:43 -
Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 2. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve dayanıklılık koşularıyla başlayan idman, taktik çalışmaların ardından çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanı Asbaşkan Müslüm Özmen, futbol şube sorumlusu Yusuf Demsoy ve yönetim kurulu üyesi Erhan Özmen takip etti.

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