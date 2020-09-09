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Spor Gaziantep FK, Chibsah ile yollarını ayırdı
Spor

Gaziantep FK, Chibsah ile yollarını ayırdı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 22:18:48 -
Gaziantep FK, Chibsah ile yollarını ayırdı

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Raman Chibsah ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ganalı futbolcu akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde ziyarette bulunarak, teknik heyet, personel ve futbolcu arkadaşlarıyla vedalaştı.

27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla anlaşarak yolların ayrıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Takımımıza yeni sezonda başarı dileklerinde bulunan Chibsah, kendisi için düzenlenen eğlenceli organizasyonun ardından vedalaşarak kulübümüzden ayrıldı. Kulübümüzde bulunduğu günden itibaren hem karakteri, hem de eğlenceli kişiliğiyle oldukça sevilen isimlerden olan Raman Chibsah'a yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinde üstün başarılar dileriz."

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