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Spor Gaziantep FK bu sezon ilk kez kazandı
Spor

Gaziantep FK bu sezon ilk kez kazandı

Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor'u 2-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 22:28:00 -
Gaziantep FK bu sezon ilk kez kazandı

Gaziantep FK ile Antalyaspor Kalyon Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Gaziantep FK 2-0 kazandı.

Gazianetp FK'ya galibiyeti getiren golü, 54. dakikada penaltıdan Muhammet Demir ve 90+9. dakikada Mendyl kaydetti.

Gaziantep FK bu sonuçla puanını 4'e çıkardı. Antalyaspor ise 4 puanda kaldı.

Gaziantep FK gelecek hafta Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak. Antalyaspor ise Beşiktaş'ı konuk edecek.

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