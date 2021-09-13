Gaziantep FK bu sezon ilk kez kazandı
Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor'u 2-0'lık skorla yendi.
Gaziantep FK ile Antalyaspor Kalyon Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Gaziantep FK 2-0 kazandı.
Gazianetp FK'ya galibiyeti getiren golü, 54. dakikada penaltıdan Muhammet Demir ve 90+9. dakikada Mendyl kaydetti.
Gaziantep FK bu sonuçla puanını 4'e çıkardı. Antalyaspor ise 4 puanda kaldı.
Gaziantep FK gelecek hafta Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak. Antalyaspor ise Beşiktaş'ı konuk edecek.