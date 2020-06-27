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Spor

Gaziantep FK, Antalyaspor'u konuk ediyor

Yeniakit Publisher
2020-06-27 10:48:15 -
Gaziantep FK, Antalyaspor'u konuk ediyor


GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 29. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 21.00'de oynanacak mücadeleyi hakem Serkan Tokat yönetecek.

Ligin geride kalan 28 haftasında 34 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, yarınki mücadelede 36 puanlı Akdeniz ekibine karşı puan veya puanlar almaya çalışacak.

Geride kalan 2 haftada önce MKE Ankaragücü (1-1), ardından da Galatasaray ile (3-3) berabere kalan Gaziantep FK, Antalya temsilcisiyle ligin ilk yarısında yapılan maçtan da 1-1'lik beraberlikle 1 puanı hanesine yazdırmıştı.


- Sumudica sınırda


Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Antalyaspor maçına kart sınırında çıkacak.

Daha önce kart cezası nedeniyle ligin 25. haftasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sona eren Trabzonspor maçında takımını yalnız bırakan Rumen teknik adam, son 3 maçta Alanyaspor, Ankaragücü ve Galatasaray ile gerçekleştirilen maçlarda sarı kart gördü.

Sumudica, yarın oynanacak Antalyaspor maçında da kart görmesi halinde gelecek hafta Denizlispor deplasmanında bir kez da saha kenarında olamayacak.

Gaziantep Futbol Kulübünde geçen haftaki Galatasaray maçında kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayan sol bek oyuncusu Juinor Morais de bu hafta teknik heyetten forma bekleyecek. Kırmızı-siyahlılarda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

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