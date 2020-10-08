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Spor Gaziantep FK, Antalyaspor maçına hazırlanıyor
Spor

Gaziantep FK, Antalyaspor maçına hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-08 13:12:14 -
Gaziantep FK, Antalyaspor maçına hazırlanıyor

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, ligin 5. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde sabah saatlerindeki antrenman iki grup halinde gerçekleştirildi.

Salonda ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde dayanıklılık çalışmaları yapıldı.

Antrenmana milli takımlarda bulunan Maxim, Tosca ve Vetrih katılmazken, hafif ağrıları bulunan Muhammet Demir takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlık çalışmalarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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