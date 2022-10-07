Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de 9. hafta bugün başlıyor.Açılış mücadelesinde Gaziantep FK ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak.
Süper Lig'de 9. hafta bugün başlıyor. Açılış mücadelesinde Gaziantep FK ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak.
Süper Lig'de 9 hafta bugün oynanacak maç ile başlıyor.Açılış maçında Gaziantep FK ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de 8 hafta sonunda topladığı 11 puan ile 10. sırada yer alan Gaziantep FK evinde 17 puanla 2. sırada yer alan Adana Demirspor'u konuk edecek.
Kıyasıya bir mücadeleye sahip olacak maçın detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
Peki Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanaca? İşte cevabı..
Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı ne zaman oynanacak?
Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı bugün saat 20.00'de başlayacak.Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.Maç beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.
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