Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önündeki şahsın vurulma anı!
Üzerinde bomba varmış imajı vererek Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü binası önüne gelen Ümit Koçyiğit adlı şahsın vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı.
Yeniakit.com.tr
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü binası önüne gelerek, "üzerimde bomba var" diyen 32 yaşındaki Ümit Koçyiğit'in vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı.
Emniyet'in uyarısına aldırış etmedi!
Görüntülerde, Koçyiğit'in tevhid getirip, bina girişindeki güvenlik noktasına yaklaşarak üzerinde bomba varmış gibi elini göğsüne götürdüğü gözlendi.
Emniyet mensuplarının, "Yere yat" uyarılarına aldırış etmeyen Koçyiğit, bir süre daha eli göğsünde tevhid getirmeyi sürdürdü.
Polis, uyarılarına aldırış etmeyen şahsa ateş açmaya başladı. Ümit Koçyiğit bir süre sonra isabet eden kurşunlarla yere yığıldı.
Koçyiğit'in yere düştükten sonra da tevhid getirmeyi sürdürmesi dikkat çekti.