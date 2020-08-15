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Aktüel

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama:

"(17 yaşındaki Duygu D'nin ölümü) Soruşturma titizlikle takip edilmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-08-15 00:26:12 -
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama:

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte bir apartmanın 4'üncü katından düşen genç kızın hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğünü bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katından düşme olayı sonucu 17 yaşındaki Duygu D’nin yaşamını yitirmesiyle ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı üzerine olayın hemen ardından şüpheli Mehmet K’nin gözaltına alındığı belirtildi.

Şüphelinin sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "çocuğun cinsel istismarı" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklandığı anımsatılan açıklamada, "Soruşturma titizlikle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.


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