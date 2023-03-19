Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden üreticilere gübre desteği

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler ve Gıda Dairesi Başkanlığı tarafından Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde, bölge halkına destek amacıyla Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı 3 bin 622 üreticiye yüzde 100 hibe olarak 3 bin ton gübre dağıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından yaraların hep birlikte sarılacağını vurguladı.

Dünyanın en büyük depremine şahit olduklarını belirten Şahin, “Üstünden 40 gün geçti. Şimdi inşallah iyileşme dönemi. Birlikte iyileşeceğiz. Bizim için toprak yardır, anadır, vatandır. Bu vatan hepimizin. O yüzden en önemli kısım toprakla başlıyor” ifadelerini kullandı.

İslahiye ilçesine bağlı Kozdere Mahallesi’nden Münevver Özkurt ise ÇKS ile aldığı desteklere değinerek, “Gübre desteğimizi aldık. Daha önce de mazot desteği almıştım. İki ineğim var. Onlara da yem almıştım” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

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