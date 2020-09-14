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Aktüel Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den TEKNOFEST açıklaması:
Aktüel

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den TEKNOFEST açıklaması:

"84 ülkeden rekor bir başvuru var" - "Gaziantep şu anda 3 bin 891 başvuru ile Türkiye birincisi"

Yeniakit Publisher
2020-09-14 18:55:44 -
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den TEKNOFEST açıklaması:

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'te düzenlenecek Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) ilişkin, "84 ülkeden rekor bir başvuru var." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şahin, Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nda TEKNOFEST'e ilişkin bilgilendirme yaptı.

Şahin, TEKNOFEST 2020'nin 24-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenleneceğini hatırlattı.

TEKNOFEST'in dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden olduğunu belirten Şahin, festivalin kente her noktada büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Festivalin 22 Eylül'de kortej yürüyüşü ile başlayacağını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Burada olanlar akıllı şehir altyapısında bir paradigma dönüşümü, şehri teknolojik altyapı ile kuvvetlendirme dönüşümü olacak. Şehrin nasıl heyecanlandığı ve (festivale) nasıl sahip çıktığını başvurular gösteriyor. Gaziantep şu anda 3 bin 891 başvuru ile Türkiye birincisi. İstanbul’daki sayı 2 bin 655. TEKNOFEST 1 milyon öğrencimizi heyecanlandırıyor, moral veriyor, motive ediyor. Yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Ayrıca 84 ülkeden rekor bir başvuru var. Geçmiş yıllara göre katılımcı sayıları artıyor. Bu şehrin ve bu ülkenin akıllı şehirler ve teknolojiyi kullanma konusunda kabiliyet ve kapasiteyi gösteriyor. Doğru bir iş yaptığınız zaman nasıl büyüdüğünü gösteriyor. Burada herkes elini taşın altına koydu."

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