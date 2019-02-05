Gaziantep Basketbol'da Doğan Şenli 2 ay yok



GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un oyuncusu Doğan Şenli'nin yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 ay forma giyemeyeceği bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'teki antrenmanlarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekipte Doğan Şenli, idman sırasında sakatlık yaşadı. Yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen Şenli'de yapılan inceleme sonrasında Aşil tendonu etrafındaki dokularda deformasyon oluştuğu tespit edildi. Tecrübeli oyuncusunun yaklaşık 8 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.

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