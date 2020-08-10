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Spor

Gaziantep Basketbol'a altyapıdan takviye

Yeniakit Publisher
2020-08-10 14:45:03 -
Gaziantep Basketbol'a altyapıdan takviye

GAZİANTEP (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, altyapıdan Koray Çekici ve Furkan Özkan ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, altyapı oyuncuları Çekici (18) ve Özkan'ı (19) A takıma davet etti.

Yapılan görüşmeler üzerine genç oyuncularla resmi sözleşme imzalandı.

Açıklamada, Çekici ve Özkan'a başarılar dilendi, kararın Türk basketboluna hayırlı olması temenni edildi.

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