Gaziantep Basketbol'a altyapıdan takviye
GAZİANTEP (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, altyapıdan Koray Çekici ve Furkan Özkan ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, altyapı oyuncuları Çekici (18) ve Özkan'ı (19) A takıma davet etti.
Yapılan görüşmeler üzerine genç oyuncularla resmi sözleşme imzalandı.
Açıklamada, Çekici ve Özkan'a başarılar dilendi, kararın Türk basketboluna hayırlı olması temenni edildi.