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Spor Gaziantep Basketbol lige hazır
Spor

Gaziantep Basketbol lige hazır

Genel Menajer Boray Dai: "Sezon öncesi iyi bir kamp dönemi geçirdik ve lige hazırız"

Yeniakit Publisher
2020-09-25 11:44:14 -
Gaziantep Basketbol lige hazır


GAZİANTEP (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor ile karşılaşacak Gaziantep Basketbol'un genel menajeri Boray Dai, sezon öncesi iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve lige hazır olduklarını belirtti.

Dai, yaptığı yazılı açıklamada, sezon öncesi kamp dönemlerinde katıldıkları hazırlık turnuvalarında iyi sonuçlar elde ettiklerini hatırlattı.

Fakat bunları ölçü olarak görmemeleri gerektiğini anlatan Dai, "Bizim için bu dönemde önemli olan oyuncularımızın kazanma arzusu ve saha içinde verdikleri mücadeleydi. Şu an için sezon öncesi iyi bir kamp dönemi geçirdik ve lige hazırız." ifadelerini kullandı.

Ligin ilk haftasında Afyonkarahisar ekibine konuk olacaklarını anımsatan Dai, şöyle konuştu:

"Afyon takımı geçtiğimiz sene adından sıkça söz ettiren bir takımdı. Kendi evlerinde önemli galibiyetler aldılar. Rakipler için her zaman zor bir deplasman olmuştur. Sezonun ilk maçı olması sebebiyle de mücadele, 2 takım için de heyecan verici bir karşılaşma olacaktır."

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