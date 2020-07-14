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Spor

Gaziantep Basketbol, kaptan Can Uğur Öğüt ile sözleşme yeniledi

Yeniakit Publisher
2020-07-14 17:39:17 -
Gaziantep Basketbol, kaptan Can Uğur Öğüt ile sözleşme yeniledi

GAZİANTEP (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, takım kaptanı Can Uğur Öğüt ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep temsilcisi, sözleşmesi sona eren ve oyun kurucu pozisyonunda görev alan Can Uğur Öğüt ile yola devam kararı aldı.

Takımın kaptanlığını yapan 28 yaşındaki tecrübeli oyuncuyla bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandı.

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