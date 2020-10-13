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Spor Gaziantep Basketbol galibiyet serisi yakalamak istiyor
Spor

Gaziantep Basketbol galibiyet serisi yakalamak istiyor

Başantrenör Nenad Markovic: "Şu an moralimiz yerinde. İyi gidiyoruz. Ümit ediyorum ki alınan galibiyetler önümüzdeki haftalarda da devam eder"

Yeniakit Publisher
2020-10-13 14:13:44 -
Gaziantep Basketbol galibiyet serisi yakalamak istiyor

GAZİANTEP (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, aldığı galibiyetlere yenilerini eklemek istiyor.

Ligin ilk haftasında deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a 78-70 yenilen Gaziantep temsilcisi, ikinci haftada ilk iç saha maçında Pınar Karşıyaka'yı 59-55 mağlup etti. Geçen hafta da deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'u 90-78 yenen kırmızı-siyahlılar, galibiyet sevincini ilerleyen haftalara da taşımayı hedefliyor.

Başantrenör Nenad Markovic, AA muhabirine, iyi mücadele etmeye başladıklarını ve az hata yaparak 2 haftayı galibiyetle kapattıklarını ifade etti.

Özellikle Bursa deplasmanında rakiplerinin iyi oyunculara sahip olduğunu bilerek iyi savunma yapmaları gerektiği bilinciyle hareket ettiklerini anlatan Markovic, "Bu anlamda istediklerimizin önemli bölümünü oyuna yansıttık. Zaten Bursa galibiyeti de Karşıyaka galibiyetini daha anlamlı hale getirdi." diye konuştu.

Savunma ve hücumdaki kalitelerini ilerleyen haftalara taşımak istediklerini belirten Markovic, "Şu an moralimiz yerinde. İyi gidiyoruz. Ümit ediyorum ki alınan galibiyetler önümüzdeki haftalarda da devam eder." ifadelerini kullandı.

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