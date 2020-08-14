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Gaziantep Aile Destek Merkezi çiftler arasındaki sorunları "tatlıya bağladı"

Kentte boşanma aşamasına gelen ve Büyükşehir Belediyesince kurulan merkezden danışmanlık hizmeti alan 4 bin 856 çiftin yüzde 85'i sorunlarını çözdü

Yeniakit Publisher
2020-08-14 10:45:16 -
Gaziantep Aile Destek Merkezi çiftler arasındaki sorunları "tatlıya bağladı"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince kurulan Gaziantep Aile Destek Merkezi (GADEM) kentte boşanma sürecine giren çiftlere verdiği danışmanlık hizmetinde yüzde 85 oranında başarıya ulaştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte boşanma aşamasındaki 4 bin 856 çifte ulaşan GADEM yetkilileri, çiftlerle yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

Uzmanlar eşliğinde psikolojik destek verilen çiftlere sorunların çözümü noktasında danışmanlık hizmeti verildi. Söz konusu görüşmelerin ardından başvuran çiftlerin yüzde 85'i sorunlarını çözdü.

Merkezden yararlanan ve açıklamada görüşlerine yer verilen N.A. GADEM ile yaptığı görüşmelerin kendilerine fayda sağladığını söyledi.

Ailesiyle mutlu olduğunu ifade eden N.A, "Yaşadığımız sıkıntıları adım adım ilerleyerek atlattım. Eşim de ailem de bendeki değişimin farkındalar ve bu durumdan gayet hoşnutlar. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

GADEM'den yararlanan N.D. ise danışmanlık hizmetinden memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "Ciddi ailevi sorunlarımız mevcuttu. Ailemizde geleceğimizin ne olacağına dair tedirginlik vardı. Çok memnun kaldık aldığımız danışmanlık hizmetinden. Aile içi iletişimimiz güçlendi. Birbirimizi anlamaya başladık." diye konuştu.


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