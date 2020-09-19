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Aktüel Gazi çocuğundan kendilerini ziyarete gelen askerlere "Çanakkale Türküsü" sürprizi
Aktüel

Gazi çocuğundan kendilerini ziyarete gelen askerlere "Çanakkale Türküsü" sürprizi

Yeniakit Publisher
2020-09-19 15:58:06 -
Gazi çocuğundan kendilerini ziyarete gelen askerlere "Çanakkale Türküsü" sürprizi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te oturan 15 yaşındaki Burhan Taraklı, 1993'te askerlik görevini yaparken gazi olan babasını ziyarete gelen askerlere, bağlaması eşliğinde Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi.

Osmaneli İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Üst Çavuş Bekir Abay, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 1993-1994'te askerlik yaparken yaşanan çatışmada gazi olan Murat Taraklı'nın evini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında gazinin oğlu Burhan Taraklı, saz çalarak Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi.

Dinleyenlere duygusal anlar yaşatan Taraklı, bu önemli günde babasını unutmayan herkese teşekkür etti.

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