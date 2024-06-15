Gazi Caddesi bayram boyunca trafiğe kapalı kalacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda Suriçi bölgesinde yaşanabilecek araç yoğunluğu ile vatandaşların sıkıntı yaşamaması için Gazi Caddesinin belli bir kısmını araç trafiğine kapatacak.
Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 17-18-19 Haziran tarihlerinde 10.00-19.00 saatleri arasında Sur ilçesi Gazi Caddesinin İnönü Caddesi ile Melik Ahmet Caddesi arasında kalan kısmını araç trafiğine kapatma kararı aldı.
19 Ağustos 2023 tarihinden beri Gazi Caddesi hafta sonları araç trafiğine kapalıydı. Alınan karar ile birlikte Gazi Caddesi 15-16-17-18-19 Haziran olmak üzere 5 gün boyunca araç trafiğine kapalı kalacak.
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