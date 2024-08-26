Gazetecilik literatürüne bu ifadeyi o küfürbaz sokmuştu! Gelişmeleri dehşetle izliyoruz

Star yazarı İbrahim Güneş, CHP medyasını sert bir dille eleştirdi ve yalan haberlerle manipülasyon yapıldığını söyledi. Güneş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa ettiği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu belirtti. Resmi kurumların yalanlamalarına rağmen CHP medyasının ısrarla aynı iddiaları sürdürdüğünü ifade eden Güneş, bu tür haberlerin muhalif zihniyetin gerçeklerden uzaklaştığını gösterdiğini vurguladı. İşte İbrahim Güneş'in yazısı:

"Gazetecilik literatürüne bu ifadeyi küfürbaz soktu.

"Güvenilir olmayan kaynaklardan edindiğim bilgiye göre" dedi...

Sonrası tam da CHP medyasının halini anlatıyor.

Elbette medyada asparagas haber, manipülasyon, yalan haber ilk kez yapılmıyor.

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Ama artık rutin haline gelmeye başladı. Üstelik de resmi kurumların yalanlaması, yaptığı açıklamalar bu sabit fikirli gazeteci kitlesini hiç etkilemiyor.

Neyse sözü uzatmayacağım.

CHP medyası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i bir kez daha istifa ettirdi. Hem de Külliye'deki zehir zemberek geçen bir tartışma sürecinin ardından...

Böyle bir iddia dolaşıma sokuldu.

Manipülasyondan Türkiye'de ilk kez hapis cezası alan Zafer Partisi Milletvekili Cemal Enginyurt gaza geldi. Şimşek istifa etti, pazartesi ülke yangın yeri diye yazdı. Yani bir zil takıp oynamadıkları kaldı. Ama yazılan her şey yalandı.

Üstelik hem bakanlık hem İletişim Başkanlığı iddiaları yalanladı ama ne gam.

Bu kez de "İstifadan nasıl döndü?" diye başlık atıp devam ettiler. Halk TV'de 8 kişi oturmuş olmayan bir toplantıyı, olmayan bir istifayı sanki olmuş gibi konuşuyor. Üstüne analizler, yorumlar paylaşıyor.

Biz de dehşetle izliyoruz.

İşin acı yanı bu ilk kez de olmuyor. Bakan Şimşek'in 16 Nisan'da X hesabına sabitlediği mesajını bir hatırlatayım isterseniz. Zira şöyle yazıyor.

"Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Vatandaşlarımızdan istirhamım; üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız."

Ne diyelim muhalefet medyasında, bazı muhalif zihinlerde gerçek anlamda bir zehirlenme var. Erdoğan düşmanlığı, nefreti gözlerini öylesine kör etmiş, zihinlerini öylesine bulanıklaştırmış ki, "Şimşek istifa etsin, dolar 100 lira olsun. Ülke krize sürüklensin, yeter ki Erdoğan gitsin" diye meseleye yaklaşıyorlar. Biz bu zihniyeti 2021 yılında dolar 18 lira olduğunda yakından tanıdık. Hatta Kur korumalı mevduat hesabının açıklandığı gece dolar düşerken bunların yüzünün de nasıl düştüğünü canlı yayında izledik.

Ne diyelim, Allah ıslah etsin..."

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