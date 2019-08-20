Gazetecilerin tatil sorusuna böyle cevap verdi! 'Bodrum' Ekrem, İstanbul'a dönüş yaptı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sonunda Bodrum tatilini tamamlayarak İstanbul'a dönüş yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün saat 13.45 sıralarında Bodrum'dan İstanbul Havalimanı'na geldi. Tatil sorusuna cevap verdi Havalimanında gazetecilerin 'tatil' sorusunu cevaplayan İmamoğlu, "Çocuklarımı aldım geldim, teşekkürler..." dedi. 'Kırmızı yelek' şov İstanbul'da meydana gelen sel felaketi sırasında Bodrum'da tatilde olan CHP'li İmamoğlu, vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine gecikmeli olarak İstanbul'a dönmüştü. Kırmızı yeleğini giyip, dükkanını su basan esnafla poz veren İmamoğlu, tekrar Bodrum'a dönmüştü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.