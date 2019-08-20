0553 313 94 23

Gazetecilerin tatil sorusuna böyle cevap verdi! 'Bodrum' Ekrem, İstanbul'a dönüş yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sonunda Bodrum tatilini tamamlayarak İstanbul'a dönüş yaptı.

20 Ağustos 2019 Salı 15:41

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün saat 13.45 sıralarında Bodrum'dan İstanbul Havalimanı'na geldi.

Tatil sorusuna cevap verdi

Havalimanında gazetecilerin 'tatil' sorusunu cevaplayan İmamoğlu, "Çocuklarımı aldım geldim, teşekkürler..." dedi. 

'Kırmızı yelek' şov

İstanbul'da meydana gelen sel felaketi sırasında Bodrum'da tatilde olan CHP'li İmamoğlu, vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine gecikmeli olarak İstanbul'a dönmüştü. Kırmızı yeleğini giyip, dükkanını su basan esnafla poz veren İmamoğlu, tekrar Bodrum'a dönmüştü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 15:41
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. CHP

YORUM YAZ

  • selahattinselahattin51 dk önce
    bırakın şunu haber yapıp durmayın çalışmayanı zorla çalıştırmaya çalışıyorsunuz oy verenlere sorun çok memnundur bu millete,de böyle.leri lazım kimisi pkk ya kimisi kendine filistin olma yolunda ileliyoruz ALLAH sonumuzu hayır eylesin silah yapma uçak alma petrol arama kendileri orman içine villa yaparken bir şey yok ama maden arama dışarı uşak ol el pençe dur ondan sonra imamoglu tatile geldi gitti bize ne size ne?????????
  • ayşe gülayşe gül53 dk önce
    yeni işe girenler 1 yıl doldurmayınca tatil hakkını kullanamazlar. helal mi şimdi bunun aldığı maaş. ?
  • SalihSalih53 dk önce
    Yeni akit herdakika bu adamdan bahsediyorum reklamını yapıyorsunuz zaten istediği bu hiç bir şey yapmadan gündemde olmak sizden okuyucu uyarılarına rağmen ısrarla buna devam ediyorsunuz secimden öncede adamı sürekli gündemde tutarak buralara kadar getirdiniz sayenizde bu kadar boş donanımlıkonuşmasını bile bilmeyen bir insan yarın birgün cumhurbaşkanı olursa hiç sasirmayacagim
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU1 sa önce
    HEH.HEH,HEEEE...ADAM OLACAK ÇOCUK DERLER...10PUAN,10 PUAN,10PUAAAAAAAAANN..HİH,Hİİİ....
  • hercaihercai1 sa önce
    G.t herif, izine devam etseydin cok cok daha guzel olacakti!

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Hırvat diplomat ’Beyaz Avrupa’ yorumu nedeniyle açığa alındı
  1. Hırvat diplomat ’Beyaz Avrupa’ yorumu..
  2. Aliağaspor FK Bilal Özkurt’a emanet
  3. Antalya’da uyuşturucu madde ele..
  4. Temizlik ihalesi yüzde 21’lik rekor..
  5. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 3..
  6. Sivas Belediyespor, moral depoladı
  7. Sağanak yağış uyarısına karşı gebze’de..
  8. Eski istihbaratçı yeniakit.com.tr’ye..
  9. "Ligin daha çok başındayız"
  10. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriye..
  11. PFDK’dan Galatasaray’a para cezası!
  12. Sivas Belediyespor, Burak Asan’ı..
  13. Başkan Hürriyet: “Kent meydanını..
  14. Asya ülkesinde isyan! Onlarca kişi..
  15. Başkan Akkaya’dan üniversite kayıtları..
  16. Kamıştan gemi İstanbul’da
  17. Çaldıran’daki okullarda çevre..
  18. O ayılar artık doğal ortamlarında
  19. Juventus, Merih Demiral'ı tanıttı
  20. Kayserispor PDFK’ya sevk edildi
  21. Köy kadınları meslek öğrenip aile..
  22. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil..
  23. Kars projelerle hayat bulacak
  24. İmamoğlu İBB'deki işçi kıyımını savundu!
  25. Sakinleri tatile gitti, apartmanı..
  26. Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ..
  27. Ereğlili kadınlara, girişimcilik..
  28. Milletvekili Özel: "Eğirdir Belediye..
  29. PFDK'den Galatasaray'a para cezası
  30. "ABD'nin Hizbullah'a yönelik..
O genel müdür görevden alınıyor
O genel müdür görevden alınıyor
Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

Günün Karikatürü

19 Ağustos 2019
Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz