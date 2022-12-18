Gazetecileri tek tek avladılar!

Meksika Gazetecileri Koruma Komitesinden yapılan açıklamada, ülkede gazeteciler açısından son 30 yılın en ölümcül senesinin yaşandığı belirtilerek, 2022'de 15 meslektaşlarının cinayete kurban gittiği bildirildi.

Komite, ölenlerin çoğunun çok az parayla hayatlarını idame ettiren gazeteciler olduğunu, diğerlerinin ise serbest gazeteci olarak hizmet verenlerden oluştuğunu kaydetti.

Komite temsilcisi Jan-Albert Hootsen, hükümetin gazeteci cinayetlerini önlemede yetersiz olduğunu vurgulayarak, "Lopez Obrador, hem seçim kampanyası sırasında hem de başkan olarak Meksika'da gazeteciliği her zamankinden daha fazla siyasallaştırdı." ifadesini kullandı.

Ülkenin en tanınan gazetecilerinden Ciro Gomez Leyva, 15 Aralık'ta evinden arabasıyla hareket ettiği sırada motosikletli kişilerin silahlı saldırısından son anda kurtulmuştu.

Günlük basın toplantısında konuşan Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Leyva'ya yapılan saldırıyı kınamıştı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütüne göre, ülkede 2000'den bu yana öldürülen gazeteci sayısı 150'yi aştı.