  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya CHP örnek alsın! Güney Kore'de rüşvet aldığı iddia edilen Bakan kararını verdi
Dünya

CHP örnek alsın! Güney Kore'de rüşvet aldığı iddia edilen Bakan kararını verdi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP örnek alsın! Güney Kore'de rüşvet aldığı iddia edilen Bakan kararını verdi

Güney Kore'de rüşvet aldığı iddia edilen Balıkçılık Bakanı Chun istifa etti. Karar sonrası, yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla gündeme gelen CHP'ye 'örnek alın' çağrıları yapıldı.

Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanı Chun Jae-soo, Birleşme Kilisesinden rüşvet aldığına dair iddiaların ortaya çıkmasının ardından görevinden ayrıldı.

Yonhap ajansının haberine göre Bakan Chun, aleyhindeki rüşvet iddialarına dair yaptığı açıklamada, iddiaları "saçma ve tamamen asılsız bir tartışma" olarak nitelendirdi.

Chun, iddiaların yanlış bilgilere dayandığını savunarak "Bakan olarak görevimden istifa etmemin uygun olacağına inanıyorum." dedi.

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada Bakan Chun'un istifasının işleme alınacağı ifade edildi.

İstifanın, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un, ülkede dini gruplar ile siyasi figürler arasındaki bağlantılarla ilgili bir soruşturma emri vermesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Yerel medyadaki haberlerde, Güney Kore'deki dini grup Birleşme Kilisesi yetkililerinin Chun'a 2018-20 yıllarında "iki lüks saat ve on milyonlarca won" verdiği iddia edilmişti.

 

CHP örnek alsın!

Ekrem İmamoğlu başta olmak üzer bir çok CHP'li belediye başkanı yolsuzluk ve rüşvet operasyonları kapsamında tutuklandı.

Güney Kore'deki istifa kararı sonrası yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla gündeme gelen CHP'ye 'örnek alın' çağrıları yapıldı.

İşte CHP bu! Ali Mahir Başarır’dan Suriye dansözlüğü
İşte CHP bu! Ali Mahir Başarır’dan Suriye dansözlüğü

Gündem

İşte CHP bu! Ali Mahir Başarır’dan Suriye dansözlüğü

CHP’deki iç gerilim patlamak üzere! Siyaset yakında çok sert karışacak
CHP’deki iç gerilim patlamak üzere! Siyaset yakında çok sert karışacak

Gündem

CHP’deki iç gerilim patlamak üzere! Siyaset yakında çok sert karışacak

Mansur’un esamesi bile yok! CHP Sözcüsü cevapladı: İmamoğlu aday olamazsa Özel mi olacak?
Mansur’un esamesi bile yok! CHP Sözcüsü cevapladı: İmamoğlu aday olamazsa Özel mi olacak?

Gündem

Mansur’un esamesi bile yok! CHP Sözcüsü cevapladı: İmamoğlu aday olamazsa Özel mi olacak?

CHP, mala el koymayı iyi bilir!
CHP, mala el koymayı iyi bilir!

Gündem

CHP, mala el koymayı iyi bilir!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gazeteci Erdem Atay: Özgür Özel İmamoğlu’nu sattı Siyasette 'Diploma' ve 'Rektör Ziyareti' tartışması
Gündem

Gazeteci Erdem Atay: Özgür Özel İmamoğlu’nu sattı Siyasette 'Diploma' ve 'Rektör Ziyareti' tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptali sürecine dair ortaya saçılan yeni iddialar, muhalefet kulislerini bir..
"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"
Gündem

"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"

Sosyal medyada yayılan ve büyük yankı uyandıran bir sokak röportajı, yılbaşı ve Noel kutlamaları geleneğini vicdan muhasebesi ekseninde yeni..
Türkiye’nin yeni akıllı mühimmatı Yunanistan'ı çıldırttı!
Dünya

Türkiye’nin yeni akıllı mühimmatı Yunanistan'ı çıldırttı!

Türkiye'nin geliştirdiği yeni nesil kanatlı güdüm kiti KGK-84 Yunanistan'da peniğe sebep oldu. Yunan Basını sistemin Türk hava gücüne "ciddi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23