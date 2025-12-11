CHP örnek alsın! Güney Kore'de rüşvet aldığı iddia edilen Bakan kararını verdi

Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanı Chun Jae-soo, Birleşme Kilisesinden rüşvet aldığına dair iddiaların ortaya çıkmasının ardından görevinden ayrıldı.

Yonhap ajansının haberine göre Bakan Chun, aleyhindeki rüşvet iddialarına dair yaptığı açıklamada, iddiaları "saçma ve tamamen asılsız bir tartışma" olarak nitelendirdi.

Chun, iddiaların yanlış bilgilere dayandığını savunarak "Bakan olarak görevimden istifa etmemin uygun olacağına inanıyorum." dedi.

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada Bakan Chun'un istifasının işleme alınacağı ifade edildi.

İstifanın, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un, ülkede dini gruplar ile siyasi figürler arasındaki bağlantılarla ilgili bir soruşturma emri vermesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Yerel medyadaki haberlerde, Güney Kore'deki dini grup Birleşme Kilisesi yetkililerinin Chun'a 2018-20 yıllarında "iki lüks saat ve on milyonlarca won" verdiği iddia edilmişti.

CHP örnek alsın!

Ekrem İmamoğlu başta olmak üzer bir çok CHP'li belediye başkanı yolsuzluk ve rüşvet operasyonları kapsamında tutuklandı.

Güney Kore'deki istifa kararı sonrası yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla gündeme gelen CHP'ye 'örnek alın' çağrıları yapıldı.