MHP'den sokak ropartajları kanun teklifine destek çağrısı: Sokakları provokatörlerden temizleyelim

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, "Sokak röportajcılarına kanun teklifi" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Sokak röportajı yapan kişilerin sokaklarda kaos, çatışma, seviyesizlik, iftira, yalan ve provokasyon ürettiklerini ve buna karşı acilen yasal bir düzenleme yapılması gerektiğini ifade ettiğini hatırlattı.

"Bu işin bir eğitimi, mezuniyeti, ilkesi ve ölçüsü olmadan; eline mikrofon ve kamera alan herkesin kontrolsüz biçimde sokaklara çıkmasının önüne geçilmelidir. RTÜK’ün bu durumu ortadan kaldıracak düzenlemeler yaparak alana belirli bir seviye ve kalite kazandırması artık bir zorunluluk hâline gelmiştir" dediğini ifade eden Çiçek, MHP'nin bu konuda yaptığı çalışmalara dikkat çekti.

BASIN KARTI OLANLAR YAPABİLSİN

Milliyetçi Hareket Partisi’nin Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in sokak röportajcıları için TBMM'ye verdiği kanun teklifini köşesine taşıyan Çiçek, "Milliyetçi Hareket Partisi’nin Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in Kanun teklifinin içindeki açıklamaları konunun çerçevesini net bir şekilde ortaya koymaktadır" diyerek şunları aktardı: “Son yıllarda artan şekilde, 'sokak röportajı' adı altında yapılan bazı faaliyetler, gerçekte önceden hazırlanmış senaryolarla ve mizansenlerle organize edilmektedir. Bu içeriklerin amacı doğru bilgiyi almak ya da yaymak değil; toplumda huzursuzluk yaratmak, halkı kin ve nefrete yönlendirmek, kamu düzenini bozmak ve dezenformasyon oluşturmaktır. Bu tür röportajların bilhassa sosyal medya üzerinden yürütülen türleri, herhangi bir basın kuruluşuna bağlı olmayan veya basın kartı bulunmayan kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir.”

AMAÇ ELEŞTİRİYİ SUSTURMAK DEĞİL KİN VE NEFRETİ DURDURMAK

“Yetkisiz kişilerce yapılan bu tür faaliyetlerin, basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. TBMM’ye sunduğumuz kanun teklifiyle, sokak röportajı adı altında yapılan bu faaliyetlerin kontrol altına alınması, yalnızca yetkilendirilmiş kişiler tarafından gerçekleştirilmesi ve kurallara aykırı davrananların cezai yaptırımla karşılaşması amaçlanmaktadır. Düzenlemeden muradımız hem basın mesleğinin itibarını korumak hem toplumsal huzuru muhafaza etmek hem de bilgi kirliliğini önlemektir. Kara propagandalarla ve kirli algılarla oluşturulan atmosferin toplumsal bir kaosa dönüşmemesi için bu kanun teklifinin mutlaka hayata geçirilmesi gerekmektedir. Sokak röportajları yalnızca basın kartı sahibi, yetkili gazeteciler veya gerekli yasal izinlere sahip kişiler tarafından yapılabilmelidir. MHP’nin sunduğu kanun teklifi bu açıdan son derece önemli ve anlamlıdır. Bu düzenlemeye karşı çıkan kim varsa, emin olun bilgi kirliliği üreten bir çetenin parçası hâline gelmiştir. Bizim derdimiz 'demokrasiden yararlanıp eleştiri yapanı' susturmak değil; eline mikrofon alıp kin, nefret ve dezenformasyon yayanları tesirsiz kılmaktır."