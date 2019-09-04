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Gazetecilerden tayını çıkan paşaya ziyaret

Jandarma Asayiş Başkanlığı TEM Daire Başkanlığına atanan Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan’ın konukları Vanlı gazeteciler oldu.

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:22
Gazetecilerden tayını çıkan paşaya ziyaret

Jandarma Asayiş Başkanlığı TEM Daire Başkanlığına atanan Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan’ın konukları Vanlı gazeteciler oldu.


Jandarma Asayiş Başkanlığı TEM Daire Başkanlığına atanan Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, bir yandan veda ziyaretlerini sürdürürken, bir yandan da kendisine yapılan ziyaretleri kabul ediyor. Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van Muharip Gaziler Derneğine ile Van Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine veda ziyareti yaparken, Vangölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC) yönetim kurlu üyeleri ile bazı gazetecileri makamında kabul etti. Sıcak bir ortamda geçen sohbetin ardından Van’a yaptığı başarılı hizmetlerden dolayı VGC Yönetim Kurlu Başkanı Fatih Sevinç tarafından Tuğgeneral Özfidan’a plaket takdim etti. Güncel konulardan, sporun yer aldığı sohbet sonunda gazeteciler, Yavuz paşaya yeni görevinde başarı temennileri ilettikten sonra İl Jandarma Komutanlığından ayrıldılar.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 12:22
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