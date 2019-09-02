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Gazetecilerden Jandarma Komutanı Kılıç’a veda ziyareti

Kars’tagörev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı görevine tayin olan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç’a veda ziyaretinde bulundu.

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:48
Gazetecilerden Jandarma Komutanı Kılıç’a veda ziyareti

Kars’tagörev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı görevine tayin olan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç’a veda ziyaretinde bulundu.


İhlas Haber Ajansı Kars Temsilcisi Işık Çapanoğlu ve İhlas Haber Ajansı Muhabiri Serkan Erkoç, Anadolu Ajansı Kars Temsilcisi Cüneyt Çelik, Serhat TV Muhabiri ve Kars Pusula İmtiyaz Sahibi Adem Alp ile Kars Hakimiyet Gazetesi Muhabiri ve Kars Manşet Yazı İşleri Müdürü Volkan Karabağ, Jandarma Genel Komutanlığı’na yönelik, emeklilik, terfi ve atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesiyle Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı görevine tayin olan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç’ı makamında ziyaret etti.


Gazeteciler, Kıdemli Albay Osman Kılıç’a yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, Kars’ta görev yaptığınız süre boyunca yapmış olduğunuz çalışmalarınızdan dolayı teşekkür etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kıdemli Albay Osman Kılıç ise yaklaşık iki yıl boyunca burada görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kars’ı ve Kars halkını çok sevdiğini ve Kars’ı unutmayacağını belirtti.


Yapılan veda ziyaretinin ardından Kars İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç’a gazeteciler tarafından Kars hatırası olarak üzerine de Fethiye Cami’nin bulunduğu tablo hediye etti.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 12:48
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