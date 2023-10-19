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Aktüel Gazeteciler Şahinbey Belediyesi'nin kitap fuarını ziyaret etti
Aktüel

Gazeteciler Şahinbey Belediyesi'nin kitap fuarını ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2023-10-19 18:33:00 -
Gazeteciler Şahinbey Belediyesi'nin kitap fuarını ziyaret etti

Şahinbey Belediyesi hafta sonu açılışını gerçekleştirdiği “Kitap Hayattır, Hayat Kitaptır” temalı kitap fuarı Gaziantep Gazeteciler Birliği’ni ağırladı.

Gaziantep Gazeteciler Birliği, Şahinbey Belediyesi tarafından 14 Ekim tarihinde açılan ve 22 Ekim’e kadar kitapseverleri ağırlayacak olan “Kitap Hayattır, Hayat Kitaptır” temalı fuarı ziyaret ederek, stantları ziyaret ettiler.

Gazetecilerden fuara övgü

Önemli yazarların katıldığı fuarı ziyaret eden Gaziantep Gazeteciler Birliği, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na böylesi önemli bir fuar düzenlediği için teşekkür ettiler. Bu tür organizasyonların şehrin kültür ve sanat alanında gelişimine önemli katkılar sağladığını ifade eden Gaziantep Gazeteciler Birliği, Başkan Mehmet Tahaoğlu’nun hem şehri hem de nesli imar ettiğini ifade ettiler.

Gazeteciler ve kitap severler bir araya geldi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kitaplarla vatandaşları altıncı kez bir araya getirdiklerini belirterek “Altıncısını düzenlediğimiz kitap fuarına ilgi gerçekten de çok büyük. Fuarımızda Gaziantep Gazeteciler Birliği’ni ağırladık. Onlara davet edilen yazarları tanıtıp, fuarı gezdirdik. Sağ olsun onlarda şehrimizin kültür ve sanat alanında gelişimi için her zaman destek oluyorlar. Bu fuardaki asıl amacımız, çocuklarımıza, gençlerimize ve vatandaşlarımıza kitapları sevdirmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak. Fuarımız 22 Ekim Pazar gününe kadar kitapseverleri ağırlamaya devam edecek” dedi.
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