Gazeteciler pür dikkat dinledi! Bahçeli yüzüğündeki sırrı anlattı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, basın mensuplarının soruları üzerine kurt motifli yüzüğünü anlattı.
Basın mensuplarının dikkatini çeken Bahçeli’nin yüzüğü ilgi odağı oldu. Yüzüğü soran gazetecilere MHP Genel Başkanı şöyle yanıt verdi.
“Bu yüzüğün adı Turan’dır. Kim dizayn etti sorusuna ise biz söylüyoruz dizayn ediyorlar.
Göktürkler var, kurt var, Orta Asya var her şey var.”
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