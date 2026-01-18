Gazeteci Zafer Şahin gizli Ak Parti propagandası yapan CHP’li o belediye başkanının kim olduğunu açıkladı.

Videoda Mansur Yavaş’ın trafik yoğunluğunu savunurken kullandığı argümanları eleştiren Zafer Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Refahın arttığını kendisi itiraf ediyor"

“Adam gizli AK Parti propagandası yapıyor farkında olmadan. Bak, gizli iktidar propagandasıdır bu. Trafik konusunda kendini savunmak için diyor ki; ‘Ya diyor bu AVM’lerden dolayı trafik oluyor.’ E tamam hadi AVM’lerden dolayı oluyor. Şimdi diyor ‘Herkesin evinde 4 tane diyor arabası var bir ailede.’ E şimdi kardeşim o zaman her tarafta AVM’ler varsa, herkesin evinde, bir ailede iki araba, üç araba varsa; o zaman bu, senin çok eleştirdiğin iktidarın aslında başarılı olduğunu gösterir.”

"Tırnak içerisinde AKP propagandası yapıyorsunuz!"

Zafer Şahin, bir ülkede araç sahipliği sayısının artmasının ve ticaretin güçlü olmasının refah göstergesi olduğunun altını çizerek Yavaş’ı şu sözlerle uyardı:

“Sosyoekonomik açıdan gelirin arttığını gösterir, refahın arttığını gösterir. Eğer bu dediği doğruysa... Bir ülkede temel ekonomik parametrelerde araç sahibi olma sayısının artması bir refahı işaret eder. Ticaretin güçlü olması yine aynı şekilde refahı işaretler. Yani Mansur Bey bu savunmaları yaparken lütfen biraz da danışmanlarınızla çalışın. Farkında olmadan gizli iktidar propagandası... Tırnak içerisinde AKP propagandası yapıyorsunuz, aman dikkat!”