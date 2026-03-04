  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ünlü sanatçı Ramazan'da Hatay'a gitti: Depremzede ailelere yardımıyla gönülleri fethetti! ‘Pas’tan yüksek iletkenli mürekkep Savunma sanayisine hizmet edecek Fenerbahçe'de flaş Asensio kararı: Gaziantep'e götürülmedi Yok artık dedirten gelişme! Arda Turan'a büyük teklif: Dünya devinin başına geçiyor Cem Küçük'ten şok eden açıklama: Yarın en az 100 kişi ölecek Yılda sadece iki ay toplanıyor! Doğada zehirli, piştiğinde şifalı oluyor Uzman isimden şok açıklama geldi! Bebeklerde ihmal edilirse dedi ve ekledi... Kutsal emanetler bu şehre çok yakıştı
Spor
8
Yeniakit Publisher
Yok artık dedirten gelişme! Arda Turan'a büyük teklif: Dünya devinin başına geçiyor
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Yok artık dedirten gelişme! Arda Turan'a büyük teklif: Dünya devinin başına geçiyor

Ukrayna'da başarılı bir grafik çizen Arda Turan için bomba bir iddia gündeme düştü.

#1
Foto - Yok artık dedirten gelişme! Arda Turan'a büyük teklif: Dünya devinin başına geçiyor

Shakhtar Donetsk’teki başarılı performansıyla dikkat çeken Arda Turan, gösterdiği performansla dünya devlerinin radarına girdi. İspanyol basınından bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

#2
Foto - Yok artık dedirten gelişme! Arda Turan'a büyük teklif: Dünya devinin başına geçiyor

Shakhtar Donetsk’teki performansıyla Avrupa’da dikkat çeken Türk teknik direktör Arda Turan hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı

#3
Foto - Yok artık dedirten gelişme! Arda Turan'a büyük teklif: Dünya devinin başına geçiyor

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Turan, Atletico Madrid’in teknik direktör adayları arasında gösteriliyor.

#4
Foto - Yok artık dedirten gelişme! Arda Turan'a büyük teklif: Dünya devinin başına geçiyor

Fichajes.net’in haberine göre Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone’nin sezon sonunda görevinden ayrılması bekleniyor.

#5
Foto - Yok artık dedirten gelişme! Arda Turan'a büyük teklif: Dünya devinin başına geçiyor

Simeone’nin ayrılığı halinde kulübün yeni teknik direktör adayları arasında Arda Turan’ın da bulunduğu öne sürüldü.

#6
Foto - Yok artık dedirten gelişme! Arda Turan'a büyük teklif: Dünya devinin başına geçiyor

Haberde, Arda Turan’ın futbolculuk döneminde Atletico Madrid formasıyla taraftarla güçlü bir bağ kurduğu ve bu nedenle yönetimin değerlendirdiği isimler arasında en fazla heyecan yaratan adaylardan biri olduğu belirtildi.

#7
Foto - Yok artık dedirten gelişme! Arda Turan'a büyük teklif: Dünya devinin başına geçiyor

Teknik direktörlük için adı geçen diğer isimlerin ise Filipe Luis ve Gabi olduğu aktarıldı. Öte yandan Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Avrupa’da yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam ederken ligde de liderliğini sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eski düzen çatırdıyor! Başkan Erdoğan'dan TBMM'de tarihi "İran" uyarısı
Gündem

Eski düzen çatırdıyor! Başkan Erdoğan'dan TBMM'de tarihi "İran" uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleriyle bir araya geldiği iftar programında, bölgedeki ve dü..
Dubai balonu patlıyor! Bugün 123 İHA ve 11 balistik füze atıldı
Dünya

Dubai balonu patlıyor! Bugün 123 İHA ve 11 balistik füze atıldı

Yapay şehir Dubai'nin ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılan açıklamada "Bugün 123 insansız hava aracı ve 11 balistik füze engelle..
ABD Donanması Bahreyn’de Şoka Uğradı: Korku dolu anlar kamerada
Gündem

ABD Donanması Bahreyn’de Şoka Uğradı: Korku dolu anlar kamerada

Bahreyn’de bulunan ABD Deniz filosuna yönelik gerçekleştirilen saldırı anları, Amerikan askerlerinin kendi kameralarına yansıdı. Görüntülerd..
Körfez'de Samp-T paniği! İtalya'dan acil hava savunma desteği
Gündem

Körfez'de Samp-T paniği! İtalya'dan acil hava savunma desteği

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşılık Körfez ülkelerini hedef alan misillemeleri, bölgede savunma krizini tetikledi. İtalya Savunma B..
Emin Çölaşan’ın "Yenilmez" Masalları çöktü! Lincoln kuyruğunu kıstırıp böyle kaçtı!
Gündem

Emin Çölaşan’ın "Yenilmez" Masalları çöktü! Lincoln kuyruğunu kıstırıp böyle kaçtı!

ABD’nin uçak gemileri karşısında eli ayağı birbirine dolanan Emin Çölaşan ve hempaları "bunları batırmak imkansız" diye hayranlık seansları ..
ABD'ye rahat yok! SİHA'lar peş peşe saldırıyor
Dünya

ABD'ye rahat yok! SİHA'lar peş peşe saldırıyor

Irak'ın Erbil kentinde Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu ile üssüne atılan SİHA'lar sonrası hava savunma sistemleri faaliyete geçt..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23