SON DAKİKA
Spor
4
Yeniakit Publisher
Fenerbahçe'de flaş Asensio kararı: Gaziantep'e götürülmedi
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Fenerbahçe'de flaş Asensio kararı: Gaziantep'e götürülmedi

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'de Marco Asensio ağrıları nedeniyle Gaziantep FK maçında riske edilmedi. İspanyol yıldız, sarı-lacivertlilerin Gaziantep kafilesinde yer almadı.

#1
Foto - Fenerbahçe'de flaş Asensio kararı: Gaziantep'e götürülmedi

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosuna Marco Asensio alınmadı. Yıldız futbolcu, sarı-lacivertlilerin teknik ve sağlık heyetinin ortak kararıyla bu karşılaşmada dinlendirilecek.

#2
Foto - Fenerbahçe'de flaş Asensio kararı: Gaziantep'e götürülmedi

Asensio, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü Samsunspor'u konuk edeceği maçta forma giyebilecek.

#3
Foto - Fenerbahçe'de flaş Asensio kararı: Gaziantep'e götürülmedi

Kariyer sezonunu geçiren Marco Asensio, Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 13 gol-11 asistlik skor katkısı verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
