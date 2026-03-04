Fenerbahçe'de flaş Asensio kararı: Gaziantep'e götürülmedi
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'de Marco Asensio ağrıları nedeniyle Gaziantep FK maçında riske edilmedi. İspanyol yıldız, sarı-lacivertlilerin Gaziantep kafilesinde yer almadı.
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'de Marco Asensio ağrıları nedeniyle Gaziantep FK maçında riske edilmedi. İspanyol yıldız, sarı-lacivertlilerin Gaziantep kafilesinde yer almadı.
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosuna Marco Asensio alınmadı. Yıldız futbolcu, sarı-lacivertlilerin teknik ve sağlık heyetinin ortak kararıyla bu karşılaşmada dinlendirilecek.
Asensio, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü Samsunspor'u konuk edeceği maçta forma giyebilecek.
Kariyer sezonunu geçiren Marco Asensio, Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 13 gol-11 asistlik skor katkısı verdi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23