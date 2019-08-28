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Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazeteci yazar Şenler için başsağlığı mesajı yayımladı

28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:11
Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatı

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'e rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Şentop, Şenler'in vefatı dolayısıyla Twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Şentop, paylaşımında, "Türkiye’de milli değerlerin gelişmesi için uzun yıllar mücadele eden yazar, hatip ve büyük dava insanı, rol model Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.




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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:11
  1. gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler
  2. TBMM
  3. TBMM Başkanı Mustafa Şentop

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