Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak’tan canlı yayında flaş açıklamalar
İstanbul Sözleşmesi üzerine yazdığı bir yazı nedeniyle hakkında dava açılan gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak bugün ifade verdi. Dilipak, 1 saat 40 dakika süren ifadesinin ayrıntılarını yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında anlattı.
MEHMET ÖZMEN / ANKARA
İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yazısına ilişkin Halkın Kurtuluş Partisi'nin suç duyurusunun ardından AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan suç duyurusuna ilişkin bugün Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade verdi.
Ayrıntılar geliyor...