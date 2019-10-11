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Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak: Geziciler ve 28 Şubatçılar neden suskun?

Fırat’ın doğusunda kurulmak istenen terör koridoru ve devletçiği girişimini bitirecek olan Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin gezicilerin ve 28 Şubatçıların “suskun” kalıp bir bakıma teröre destek vermeleri tepkilere neden oluyor. Yeniakit.com.tr’ye konuşan Abdurrahman Dilipak, “28 Şubat’ın 5’li Çetesi ve Gezi’ye destek veren sanatçılar Barış Pınarı’na neden suskun?” diye sordu.

11 Ekim 2019 Cuma 19:30
Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak: Geziciler ve 28 Şubatçılar neden suskun?

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, toplumsal olaylara ilişkin duyarlı olduklarını iddia ederek Gezi’ye destek veren sözde sanatçılar ile 28 Şubatçıların Barış Pınarı’na suskunluğunu yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi. 

“Yarın kimlerle yola devam edeceğimizi ona göre belirleyelim”

“PKK ve FETÖ ortak prodüksiyonu” olarak kamuoyuna yansıyan “Susamam” adlı şarkıyı hazırlayan 19 rapçinin Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na destek vermekten kaçındıklarını ve gerçek yüzlerinin bir kez daha ortaya çıktığına dikkat çeken Abdurrahman Dilipak, “Türkiye’nin içinde bulunduğu zor zamanlarda, suskun kalan insanların gerçek yüzlerini görmek, onları anlamak ve öğrenmek bakımından bugünler bir fırsattır. Bugün kim nerede duruyor onu bilelim, yarın kimlerle yola devam edeceğimizi ona göre belirleyelim.” şeklinde konuştu. 

“Geziciler için masum çocukların katledilmesinin bir manası yok”

“Ağaç katliamı” nidalarıyla Türkiye’yi ateş yerine çevirmek isteyenlerin ve onlara destek veren ‘sözde sanatçıların’ Barış Pınarı Harekatı’na bugüne kadar destek vermediklerini, milletin bu insanlara artık prim vermemeleri gerektiğini ifade eden Abdurrahman Dilipak, şöyle konuştu:

“Ağaçları bahane ederek Türkiye’yi yangın yerine çevirenler, Türkiye’nin terörle mücadele kapsamında başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na karşı sustuklarını görüyoruz. Onlar için masum insanların, masum çocukların teröristler tarafından katledilmesinin bir manası yok anlaşılan.” 

“28 Şubat’ın 5’li çetesi nerede?”

Yaşadığımız süreci “Turnosol kağıdı”na benzeten Abdurrahman Dilipak, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kim kimdir bugün daha net olarak belli oluyor. Bu noktada Gezi’yi ve 28 Şubat’taki ‘5’li Çete’yi örnek olarak gösterebiliriz. Gezi bileşenlerini hatırlayın. Onlara kimler destek verdi. İçeriden-dışarıdan, bakmak gerek. Mediası, sermayesi, siyasetçisi ile, her şey ortadaydı. Yangına körükle gidenler, bulanık suda balık avlamak, puslu havada iş bitirmek isteyenler vardı. Mesela bugün onlar neredeler? O liberal, sözde anti kapitalist, çevreci, insan hakları savunucuları, liberal geçinenler neredeler. 5’li Çete’de, DİSK’i, TİSK’i, TÜRK-İŞ’i kim biraraya getirdi. Ve onlardan bazıları bugün nerede duruyorlar? ‘Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür’ derler. Bu gerçekler karşısında geçmişi hatırlayarak bir hafızamızı yenilemenin şimdi tam zamanıdır. Bugün kim nerede duruyor onu bilelim, yarın kimlerle yola devam edeceğimizi ona göre belirleyelim.28 Şubat’ın 5’li çetesi nerede? Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na karşı neden suskun kalıyorlar?”  

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 19:30
  1. Abdurrahman Dilipak
  2. PKK
  3. FETÖ

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