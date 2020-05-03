Gazeteci Tülay Karabağ Üçler hayatını kaybetti
Gazeteci Tülay Karabağ Üçler, kanser hastalığı nedeniyle 51 yaşında hayatını kaybetti.
34 yaşından bu yana kanser hastalığıyla mücadele eden gazeteci Tülay Karabağ Üçler, 51 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Marmara Üniversitesi Radyo, TV ve Sinema bölümünden mezun olan Üçler, mesleğe Star televizyonuyla adım attı. Yedi yıl burada görev yaptıktan sonra 2000 yılında NTV'ye geçti.
Son olarak NTV haber sitesinde sağlık editörlüğü yapan Üçler, 17 yıl gördüğü tedavinin ardından hayatını kaybetti.