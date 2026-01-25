Gazeteci Serdar Arseven 58 yıl önceki yuva dehşetini anlattı: Hala aynı acıları konuşuyoruz

İBB kreşindeki işkence ve Kahramanmaraş’taki bebek darp skandalları üzerine konuşan gazeteci Serdar Arseven, kendisinin de 1967 yılında bir yuvada işkence gördüğünü itiraf etti. Kulağının parçalandığını ve büyük teyzesi tarafından kurtarıldığını anlatan Arseven, çocuklara yönelik şiddetin 58 yıldır değişmeyen karanlık bir gerçek olduğunu vurguladı.

Haber7’de yer alan habere göre, İBB kreşinde 3 yaşındaki çocuğun şiddete uğraması ve Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeğin darp edilmesine ilişkin görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Gazeteci Serdar Arseven'de 58 yıl önce çocuk yuvasında kaldığı dönem uğradığı şiddeti anlattı.

Türkiye, İstanbul Eyüpsultan’da 3 yaşındaki çocuğa yönelik taciz ve işkence görüntülerini konuşurken aynı günlerde de Kahramanmaraş’ta 5 günlük yeni doğan bebeği darp eden hemşire skandalı büyük tepki çekti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında 2021 yılında tedavi gören ve hemşire tarafından darp edilerek engelli kalmasına neden olduğu öne sürüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yargı yetkilileri 2 olayı da yakından takip ediyor.

GAZETECİ ARSEVEN ÇOCUKKEN YAŞADIĞI ŞİDDETİ ANLATTI

Gazeteci Serdar Arseven’de Youtube kanalında yaşanan iki vahim olayı ele aldı.

Arseven kendisinin de 58 sene önce ailesinin Almanya'ya çalışmaya gittiği dönemlerde İstanbul Eyüpsultan'da bir çocuk yuvasında kaldığını ve şiddete uğradığını anlattı.

"YUVADA ÇOK DAYAK YEMİŞİM"

Arseven, 3-4 yaşında olmasına rağmen teyzesine yaşadıklarını anlattığını ve yuvadan alındığını belirterek, "Eyüp’te 1967 yılında işkencelere maruz kaldım. Babam ve annem Almanya’da çalışıyorlarmış. Eyüp’te yuvaya bırakmışlar. Orada çok işkence görmüşüm. Beni rahmetli büyük teyzem kurtarmış. Ben anlatmışım teyzeme. Kulağım parçalanmış, çok dayak yemişim orada. Beni görünce o halde yuvadan almış." dedi.

"58 SENE GEÇTİ HALA BUNLARI KONUŞUYORUZ"

Gazeteci Arseven yaşadığı olayın üzerinden 58 yıl geçmesine rağmen hala aynı sorunların günümüzde de devam ettiğini belirterek, "58 sene geçti ve hala böyle şeyleri konuşuyoruz. Sayın Aile Bakanı gitti, Devletimiz ve yargı takip ediyor. Bunlara verilecek ceza ne olur eminim ki milletimizin mağdurlarımızın kalplerini soğutacak bir ceza olur." dedi.