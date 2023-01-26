Gazeteci Şaban Kalafat'tan yıllar sonra gelen İHA itirafı! "Erbakan'ı ilk kez dinlemedim"

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Milli Görüş Lideri merhum Prof. Dr. Necmeddin Erbakan, 2008 yılında Türk savunma sanayisinin insansız hava aracı üreticisi Baykar’ın atölyesini ziyaret etmişti. Merhum Erbakan'ın ziyaretine ilişkin fotoğrafları, gazeteci Şaban Kalafat yıllar sonra sosyal medya hesabından paylaştı.

Oda TV'ye konuşan Kalafat, fotoğrafa ilişkin açıklamasında, "Erbakan Hoca Baykar’ı ziyaret ettiğinde benden bunu haber yapmamı istedi. Ancak hocanın lafını ilk kez ikileterek haber yapmadım." dedi.

"Erbakan hoca, Baykar’la oldukça ilgiliydi." ifadesi ile merhum Hoca'nın ileri görüşlülüğünü ortaya koyan Şaban Kalafat, şöyle devam etti:

Bu fotoğraflardaki ziyaret tek ziyareti değil. Burada bir detay ise Erbakan’a sunum yapan Özdemir Bayraktar’ın en küçük oğlu Ahmet Bayraktar. Ahmet Bey, kendi isteği medyadan, kameralardan uzak durmayı tercih ediyor ve pek göz önünde değildir.

Erbakan hoca ile neredeyse 20-25 yıl beraberdik. Bu zaman içerisinde sadece bir kere sözünü yerine getirmedim. İHA’ların haber yapılmasını istiyordu, ben ise bu isteğini yerine getirmedim. Çünkü o dönem Milli Görüş camiası üzerinde yaftalar vardı. Askeriye içerisinde de FETÖ ve Amerikan Gladio’su etkiliydi. Bu haberin, Baykar’a zarar vereceği düşüncesindeydim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini de anlattı

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını da paylaşan Kalafat, "Erdoğan’ın, ziyaretinde bu sefer Haluk Bayraktar sunum yapıyor, Selçuk Bayraktar ise bilgisayarda geçişleri yapıyor. Bu kez ise İHA testleri için doğuda bir askeri üsteler. Özdemir Bey’in de AORT damarı ilk kez burada yırtılıyor ve askeri helikopterle Tayyip Bey’in de tedavi gördüğü Özel Okmeydanı Hastanesi’ne götürüyorlar. Ama bu fotoğrafı ben çekmedim." diye konuştu.