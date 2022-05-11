Gazeteci öldüren katil İsrail, cinayeti Filistinlilerin üzerine yıkmaya çalışıyor!

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Bennett'in, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na bu sabah düzenlediği baskında, gazeteci Ebu Akile'nin başından vurularak öldürülmesine ilişkin açıklamalarına yer verildi.

Bennett, "Topladığımız bilgilere göre, gazetecinin talihsiz ölümünden o sırada ayrım gözetmeksizin ateş açan silahlı Filistinlilerin sorumlu olması muhtemel görünüyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada Cenin'de çekildiği ileri sürülen bazı görüntülere işaret eden Bennett, "Cenin'deki Filistinliler, 'Bir askeri vurduk, yerde yatıyor' diye övünerek görüntüler kaydetti. Ancak hiçbir İsrail askeri yaralanmadı. Bu da gazeteciyi vuranın Filistinli teröristler olma olasılığını artırıyor." iddiasında bulundu.

İsrail'in "terörle mücadele operasyonlarını sürdüreceğine" işaret eden Bennett, şunları kaydetti:

"İsrail, gerçeğe ulaşmak için mevcut tüm belge ve bulgulara dayalı ortak bir patolojik analiz ve soruşturma yürütmek üzere Filistinlilere çağrı yaptı. Şimdiye kadar Filistinliler bu teklifi reddettiler.

İsrail ordu güçleri, ölümcül terör dalgasını sona erdirmek ve İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için terörle mücadele operasyonlarına devam edecek."

Katar merkezli Aljazeera kanalının deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah erken saatlerde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ederken İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevi sırasında ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu başından ağır yaralanan Akile yaşamını yitirmişti.

Aljazeera'nın ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için bölgede uzun süredir çalışmalar yürütüyordu.

1971 Kudüs doğumlu Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu.

Cenin Kampı'na bu sabah baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıkmıştı.

Kaynak: Dünya Bülteni