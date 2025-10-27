Gazeteci Nedim Şener’den çarpıcı tespitler! Ekrem İmamoğlu bunların aparatı

Nedim Şener, “Seçim kampanyası falan değil. Belediyenin mail adreslerini ve şifrelerini nasıl ele geçirdin? Nasıl oraya yükledin ve nasıl Necati Özkan’a, ‘çalışmayacağım. Bana yüksek teklif verdi’ diyen adama eriştiriyorsun? Adam da anlatıyor kademe kademe nasıl çalıştıklarını. Bunlardan nereye varmak isteyebilirsin ki? Belediyenin bilgilerinde devlet sırrı olacak ne var. Onu da istihbarat kuruluşları bilir” diye konuştu.

“NECATİ ÖZKAN ÖYLE HAFİFE ALINACAK BİRİSİ DEĞİL”

“Ekrem İmamoğlu bunların aparatı” diyen Şener, şunları söyledi: “Küresel sistemin aparatı diye yıllardan beri, bu cehaleti ve tedbirsizliğiyle bir milli güvenlik sorunu olduğunu anlattım. Arkasındaki aklın Necati Özkan olduğunu kaç defa anlattım. Yazdığı kitaba bakın, zaten havasını alırsınız oradan. Necati Özkan öyle hafife alınacak birisi değil. Adam operasyonu yönetmiş. Her şeyin içinde. Mesela ifadesinde var, Amerika’dalarmış, arıyor bunu, ‘Harvard Üniversitesi’nde başkana bir konuşma ayarlasana’ diyor. ‘Ben de Nikolas Burns ile, Nicolas Burns, Başkana Güvenlik Danışmanlığı yapmış 1990’lı yıllarda. ‘O Harvard’da öğretim üyesi. Onunla bir konuşayım, böyle bir üniversitede konuşma yapması itibar kazandırır ona’ diyor. Onu ayarlayın diye adresini veriyor. Organizasyon biçimine bakar mısınız? Necati Özkan öyle hafife alınacak bir şey değil. Çırak, bu işin toplayıcısı Murat Ongun gibi tipler. Ama akıl, kilit elemanlardan bir tanesi Necati Özkan. Başkanı yönlendiren, yöneten bunlar. Siz ne zannediyorsunuz? ‘Kahramanın Yolculuğu’ kitabı hiçbir şey anlatmıyor mu?”

“MERDAN YANARDAĞ’DA BEN BİR APARAT GÖRÜYORUM”

Merdan Yanardağ’ın bu ilişkiler ağındaki yerini de değerlendiren Nedim Şener, “Merdan Yanardağ’da ben bir casus görmüyorum. Bir aparat görüyorum. Merdan Yanardağ ifadesinde diyor ki, para almış bunlardan. Adam kabul ediyor zaten. ‘Seher Hanım hayattayken Tele 1 kanalına kurumsal olarak elden maddi yardım yaptılar. Bunlar küçük miktardadır’ Şimdi bin Lira benim için küçük ya da yüz Lira küçük. Ama kaç bin dolar küçük dediği” şeklinde konuştu.