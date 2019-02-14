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Gazeteci Lütfi Küpeli’den "Tataristan Düşleri" fotoğraf sergisi

Adana Büyükşehir Belediyesi Basın Müşaviri Lütfi Küpeli, "Tataristan Düşleri" adını verdiği fotoğraf sergisini açtı.

14 Şubat 2019 Perşembe 09:31
Gazeteci Lütfi Küpeli’den "Tataristan Düşleri" fotoğraf sergisi

Adana Büyükşehir Belediyesi Basın Müşaviri Lütfi Küpeli, "Tataristan Düşleri" adını verdiği fotoğraf sergisini açtı.


40 fotoğraftan oluşan sergisini Tataristan’ın Başkenti Kazan’dan sonra Adana’da TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde açan Gazeteci Lütfi Küpeli, sergisini 2013-2016 yılları arasında Rusya’nın Ankara Büyükelçisi olarak görev alan ve 19 Aralık 2016’da Ankara’da uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybeden Rus diplomat Andrey Gennadiyeviç Karlov anısına ithaf ettiklerini söyledi. Küpeli, “Fotoğraf çekmek bir iş veya hobi olabilir. Seyahat ederken yanınızda bulunduracağınız bir fotoğraf makinesi hem o anımızı ölümsüzleştirir hem de farklı kültürleri ve yerleri keşfetmeniz sağlar. Farklı kültürleri tanımak için biz fotoğrafçılar için farklı mekan zamanda yolculuk yapmak gibidir. Bir proje ile ilk kez gittiğim ata topraklarında birçok ilklere de şahit oldum. Evet, Tataristan’ın başkenti Kazan’dan bahsediyorum. Bilim Vakfı daveti üzerine Tataristan’a gittim, burada gördüğüm doğa ve mimari özelliklerini kendimce fotoğrafladım” dedi.


Küpeli, Tataristan ve Kazan’ın mimari özelliklerini ve yerleşim yerlerini ağırlıklı olarak çalıştığını ifade ederek, “Kazan’da yaşayanlar bu fotoğraflar zaten çok iyi biliyorlardır ama bir de Türkiyeli Türk’ün gözüyle Tataristan’ın Kazan’ı böyle görsün istedik. Bu projenin ilk ayağı, elbette bunun ikincisi, üçüncü ayağı olacaktır” diye konuştu.


Tataristan’ın daveti üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Belediyeler Birliği adına Kazan’a gittiğini ve 5 gün kaldığını kaydeden Küpeli, kendisine Tataristan-Türkiye Dostluk Derneği Başkanı Doç. Dr. Firdevs Fathelislam ve Başkan Yardımcısı Erhan Özyıldırım yardımcı olduğunu ifade ederek, “Fotoğraflar sadece Kazan’la alakalı değildir. Tarihte orada kurulan Altınordu devleti var, o devletin sarayları var, şimdi Kremlin Sarayının olduğu yerin tamamının fotoğraflarını almaya çalıştık. Bu projeydi, bunu gerçekleştirdik. Bu serginin ortaya çıkmasında en büyük pay sahibi Doç.Dr. Firdevs Fathelislam beydir. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.


Tataristan-Türkiye Dostluk Derneği Başkanı Doç.Dr. Firdevs Fathelislam da sergi hakkında şunları söyledi:


“Türkiye’ye soğuk Tataristan’da sıcak selamlarımızı ve bu sergiyi getirdik. Bu sergi Tataristan-Türkiye Dostluk Derneği, Çukurova Belediyeler Birliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi ile ortak işbirliğimizdir. Bu fotoğraflarda Tataristan var. Adanalı fotoğrafçı Lütfi Küpeli bize destek oldular ve güzel Tataristanımızı, güzel Kazanımızı Adanalılara tanıttılar. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, bu serginin Tataristan’da sergilendiğini ama Adanalıların da bu sergiyi görmesi gerektiğini söylediler. Onun destekleriyle bu sergiyi Adana’ya getirdik, Adanalıların beğenisine de sunduk” şeklinde konuştu.


Sergiyi gezenlere içerisinde Andrey Gennadiyeviç Karlov, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Hüseyin Sözlü, Lütfi Küpeli ve Tataristan’ı tanıtan yazı ve fotoğraflardan oluşan renkli katalog dağıtılırken, serginin açılışına Rus diplomat Andrey Gennadiyeviç Karlov’un eşi Marina Karlov, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Sergi, bir hafta süreyle açık kalacak.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 09:31
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