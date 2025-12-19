Gazze Donuyor, Dünya Susuyor! İslam dünyasından somut, etkili ve caydırıcı adımlar bekliyor.

Gazze’de derinleşen insani kriz, yalnızca siyonist terör rejiminin sürdürdüğü saldırılar ve kuşatma ile değil, yardımların girişinin engellenmesine karşı uluslararası ve bölgesel düzeyde etkili bir adım atılamamasıyla da ağırlaşıyor. Birleşmiş Milletler ve yardım kuruluşları, gıda, barınma ve kışlık malzemelerin sınır kapılarında bekletildiğini açıkça ortaya koyarken, İslam dünyasından gelen tepkilerin kınama ve çağrıların ötesine geçememesi, sahadaki felaketin derinleşmesine zemin hazırlıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bölgede etkili olan şiddetli soğuk nedeniyle bir aylık bebeğin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre bir aylık Said Esad Abidin soğuk nedeniyle yaşamını yitirdi.

Açıklamada şiddetli soğuklardan dolayı şehit olanların sayısının 13'e yükseldiği belirtildi.

Bu arada işgal ordusu, hava ve topçu saldırılarıyla Gazze’yi vurmaya devam ediyor; saldırılar özellikle doğu bölgelerinde yoğunlaşıyor. Yüz binlerce yerinden edilmiş kişinin yüzlerce çadırda yaşamak zorunda kaldığı Gazze’de, ağır kış koşulları ve şiddetli soğuk dalgası nedeniyle insani kriz ağırlaşıyor.

UNRWA, yaptığı açıklamada, son günlerde Gazze’de 3’ü çocuk olmak üzere 16 kişinin, şiddetli yağışlar ve bazı binaların çökmesi sonucu şehit olduğunu bildirdi.

Gazze Sivil Savunması Uyardı: Dondurucu Soğuk Çocukların Hayatını Tehdit Ediyor

Gazze’deki Sivil Savunma birimi de yaptığı açıklamada, barınak ve ısınma imkanlarının yokluğu nedeniyle dondurucu soğuk dalgasının çocukların hayatını tehdit ettiğini duyurdu.

Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, gece saatlerinde sıcaklıkların belirgin biçimde düştüğünü belirterek, “Şiddetli soğuk, barınak ve ısınma araçlarının yokluğunda küçük çocukların hayatını tehdit ediyor” dedi. Basal, “Gazze’de yaşadıklarımız gerçek bir insani felakettir. Soğuk onları biçmeden önce Gazze’nin çocuklarını kurtarın” çağrısında bulundu.

Sivil Savunma ayrıca Gazze Şeridi'ndeki konaklama merkezlerinin neredeyse %90'ının şiddetli seller ve biriken yağmur suları nedeniyle sular altında kaldığını doğruladı.

Yapılan açıklamada, yağmurların başlamasından bu yana ekiplerinin yaklaşık 5.000 yardım çağrısı aldığı belirtildi.

Binlerce Kişi Sular Altında, Çadırlar Çöktü

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA yayımladığı günlük raporunda, Gazze’nin haftalardır şiddetli yağışlar ve erken kış fırtınalarıyla boğuşmasına rağmen, “kışa hazırlık malzemelerinin” hala sınırlı olduğunu bildirdi.

Ajans, yalnızca bu hafta içinde 21’i Han Yunus’ta, 22’si Gazze kentinde ve biri Kuzey Gazze vilayetinde olmak üzere toplam 44 acil durum barınağının, tıkanmış drenaj kanalları nedeniyle ağır şekilde su altında kaldığını açıkladı.

OCHA, “Bu durum, içme suyu ve gıda dağıtımında geçici aksamalara yol açtı ve hasar gören çadırlar ile ıslanan eşyalar nedeniyle bazı aileler tuvaletlere, idari odalara ve geçici eğitim alanlarına taşınmak zorunda kaldı” ifadelerini kullandı.

Ajansın pazartesi ve salı günlerine ilişkin raporuna göre, toplam 4.721 yerinden edilmiş kişi etkilendi ve 691’den fazla çadır selden zarar gördü ya da etkilendi.

Açıklamada, “Saha yönetim ekipleri, tıkanmış rögar kapakları, yağmur suyu kanalları ve tahliye borularının temizlenmesi için bölge sakinlerini hızla seferber etti; ayrıca su basan alanlardan drenaj sistemine su pompalanması sağlandı” denildi.

Siyonistlerin Engelleri Yardım Çalışmalarını Tehlikeye Atıyor

Birleşmiş Milletler ve yardım kuruluşları, yaptıkları uyarıda, özellikle Gazze’deki insani faaliyetlerin, siyonist terör rejiminin “sorunlu, keyfi ve son derece siyasallaştırılmış” kayıt işlemleri de dahil olmak üzere koyduğu engeller kaldırılmadığı takdirde çökme riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

BM ve 200’den fazla yerel ve uluslararası yardım kuruluşu, ortak açıklamalarında, çok sayıda uluslararası yardım kuruluşunun 31 Aralık’a kadar kayıtlarının iptal edilme riski altında olduğunu; bunun da 60 gün içinde faaliyetlerin durdurulması anlamına geleceğini belirtti. Açıklamada, uluslararası STK’ların Gazze’deki kayıtlarının iptal edilmesinin, temel ve hayati hizmetlere erişim üzerinde felaket boyutunda etkiler doğuracağı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, uluslararası STK’ların sahra hastanelerinin ve temel sağlık merkezlerinin büyük bölümünü işlettiği ya da desteklediği, acil barınma, su ve sanitasyon hizmetleri, şiddetli yetersiz beslenen çocukların beslenmesinin istikrara kavuşturulmasına yönelik merkezler ve mayınlarla ilgili hayati faaliyetlerin büyük ölçüde bu kuruluşlar tarafından yürütüldüğü ifade edildi.

HAMAS İİT’ye ve Arap Birliği’ne Seslenmişti

Filistin İslami Direniş Hareketi HAMAS’ın Sözcüsü Hazım Kasım, Gazze'de şiddetli yağışların başlamasının ardından yaptığı açıklamada"Gazze Şeridi halkı, ilan edilen ateşkese rağmen, zorlu yaşam koşulları altında yardımlar kısıtlanarak, yeniden inşa engellenerek ve ablukanın devam etmesi suretiyle soykırım savaşına maruz kalıyor." İfadelerini kullanmıştı.

HAMAS Sözcüsü Kasım, artan felaketin, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın net bir tavır almalarını gerektirdiğini vurgulamıştı. Ancak Siyonistlere yönelik caydırıcı bir adım atılmadığı için yardım girişleri halen engelleniyor.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) Medya Danışmanı Adnan Ebu Hasna, yardım dosyasına ilişkin son derece kritik bir duruma dikkat çekti. Hasna, Siyonist terör rejiminin UNRWA tarafından yüz milyonlarca dolar ödenerek satın alınan gıda ve insani yardım malzemelerinin Gazze’ye girişine izin vermediğini açıkladı.

Bu kapsamda Ürdün ve Mısır’daki depolarda bekletilen yaklaşık 6 bin UNRWA kamyonunun bulunduğunu belirten Ebu Hasna, bu kamyonların Gazze’ye üç ay yetecek gıda ile birlikte 1,3 milyon Filistinliye yetecek çadır ve plastik barınaklar taşıdığını söyledi.

“Girişlerine İzin Verilse Tablo Değişir”

Bu yardım malzemelerinin girişinin engellenmesinin, özellikle çadırların uçtuğu veya çöktüğü, yağmur suları ve kanalizasyonun yaşam alanlarını bastığı barınma kamplarındaki insani felaketi daha da ağırlaştırdığını vurgulayan Ebu Hasna, kamyonların Gazze’ye girişine izin verilmesinin insanların hayatında köklü bir fark oluşturacağını ifade etti.