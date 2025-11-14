Gazeteci Doğan Pürsün hayatını kaybetti! Almanya'da vefat etti: Destek için çağrılmış...
Gazeteci Doğan Pürsün Almanya'da vefat etmiştir. Almanya'da 45 yılı aşkın süredir gazetecilik yapan, Basın Şeref Kartı sahibi Doğan Pürsün, 86 yaşında Frankfurt'ta hayatını kaybetti.
Gazeteci Doğan Pürsün 1939 doğumlu olan, 1968’de Almanya’ya gelmiş ve “Uçun Kuşlar Uçun Almanya’ya Doğru” röportajlar dizisiyle tanınıyor.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi, Gazeteci Doğan Pürsün 1970’te Tercüman Gazetesi’nin Almanya’daki yayınlarına destek için Frankfurt’a çağrılmış, sırasıyla Yazı İşleri Müdürlüğü ve İlan Müdürlüğü gibi görevlerde bulunmuştu. Hürriyet Gazetesi ve diğer bazı yayın organlarında “Emeklilik hakları” ile ilgili yazılar yazmıştır.