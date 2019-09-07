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Gazeteci Cüneyt Özdemir, sözde sanatçıların yerden yere vurdu: PKK’yı görüyorsun da evladını isteyen anneleri neden görmüyorsun!

Cüneyt Özdemir, çocuklarını dağa kaçıran PKK ve HDP’ye karşı eylem başlatan Diyarbakırlı anneleri görmezden gelen sözde sanatçılara, “PKK'ya bir şey olduğu zaman görüyorsun. Burada da anneler babalar evlatlarını dağa çıkartılmasını istemiyorlar, geri getirin diyorlar. Bundan HDP’yi sorumlu tutuyorlar, söyleyeceksiniz tabi, söyleyeceğiz tabi, görmezden gelmek yok öyle yani.” dedi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 12:01

 Yasemin Karahan  yeniakit.com.tr  Gazeteci ve TV programcısı Cüneyt Özdemir, çocuklarını dağa kaçıran PKK ve HDP’ye karşı eylem başlatan Diyarbakırlı anneleri görmezden gelen solak çevreleri ağır şekilde eleştirdi. Özdemir Youtube kanalında yayınladığı videosunda, “Neden kardeşim? Niye görmezden geliyorsunuz? Öbürünü görüyorsun PKK'ya bir şey olduğu zaman görüyorsun. Burada da anneler babalar evlatlarını dağa çıkartılmasını istemiyorlar, geri getirin diyorlar. Bundan HDP’yi sorumlu tutuyorlar, söyleyeceksiniz tabi, söyleyeceğiz tabi, görmezden gelmek yok öyle yani.” dedi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, sözde insan hakları ve demokrasiden dem vuran solakların ikiyüzlü tavırlarını deşifre etti. Yayınladığı videosunda sözde sanatçılara ‘entel dantel’ nitelemesi yapan Özdemir, HDP’ye şirinlik yapanların PKK’nın kaçırdığı çocuklarını isteyen annelere duyarsız kalmalarını eleştirdi.

Yok öyle görmezden gelmek

Cüneyt Özdemir yayınladığı videosunda şunları söyledi:

Şimdi Diyarbakır'da HDP'nin önünde ‘anneler babalar evlatlarımızı verin’ diye nöbet bekliyor. Bakıyorum bizim entel dantel solcu çevrelerden hiçbir şey yok görmezden geliyorlar. Neden kardeşim? Niye görmezden geliyorsunuz? Öbürünü görüyorsun PKK'ya bir şey olduğu zaman görüyorsun HDP eylemini görüyorsun neden HDP’ye karşı eylem yapıldığı zaman görmezden geliyorsun? Göreceksin, haber yapacaksın. Nasıl HDP'ye Kayyum atanması haksızlıkları haber yapıyorsun burada da anneler babalar evlatlarını daha çıkartmasını çıkmasını istemiyorlar geri getirin diyorlar. Bundan HDP’yi sorumlu tutuyorlar, söyleyeceksiniz tabi, Söyleyeceğiz tabi, görmezden gelmek yok öyle yani.

PKK bomba patlatıyor görmezden geliyorlar

Gazeteci Özdemir eleştirilerini şöyle sürdürdü:

Rahmetli Cüneyt Cebenoyan mesela işte kız kardeşinin The Marmara'da Onat Kutlar ile beraber otururken bomba patlıyor, kız kardeşi hayatını kaybediyor ve sol çevrelerde hiç kimse bunu PKK ile özdeşleştirmiyor. PKK üstenmiş zaten, aynı şey en son orman yangınlarında yaşandı. Adı ekolojik örgüt, orman yakıyor kimse de ses çıkartmıyor, görmezden geliyorlar. Böyle bir rezalet olabilir mi? Sen sadece AK Parti'yi eleştir sadece MHP'yi eleştir. Böyle bir saçmalık olduğu zaman bir görmezden gel. Ne bunun adı? Biz enteliz danteliz. Böyle bir şey yok kardeşim! Takım tutar gibi kimse parti marti tutmaz,kimse bir şeyi desteklemez, desteklememeli en azından. Bir hata var mı söylersin tak diye yoksa da yok dersin yani.”

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 12:01
  1. Diyarbakır
  2. Cüneyt Özdemir
  3. PKK
  4. HDP

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  • Hayrettin HatunoğluHayrettin Hatunoğlu46 dk önce
    Afferin Cüneyt aklın ve duyguların normale dönmüş nihayet.

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