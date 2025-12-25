'Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma' iddiası! Cumhuriyet yazarı Terkoğlu gözaltına alındı

Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve Gazeteci Barış Terkoğlu hakkında sanal medyada katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi yayma' suçundan soruşturma başlatıldı.

Terkoğlu jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

"SAVCI" İDDİASI SORUŞTURMA KONUSU OLDU

Sabah'ta yer alan habere göre Barış Terkoğlu, geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı yazısında ve katıldığı yayınlarda, söz konusu mekanda gerçekleştirilen bir polis baskını sırasında bir savcının da aramaya takıldığını iddia etmişti. Bu iddiaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.