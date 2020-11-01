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Dünya Gazeteci Bahiti: Avrupa kendi başarısızlığının faturasını Erdoğan’a kesiyor
Dünya

Gazeteci Bahiti: Avrupa kendi başarısızlığının faturasını Erdoğan’a kesiyor

Avrupa’da ve Avrupa medyasında bir süredir büyük bir 'anti Erdoğan histerisi' başladığını belirten Arnavut gazeteci yazar Anisa Bahiti, "Avrupa’nın her iç veya dış başarısızlığının faturası Erdoğan’a kesiliyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 01:34:00 -
Gazeteci Bahiti: Avrupa kendi başarısızlığının faturasını Erdoğan’a kesiyor

Arnavut gazeteci yazar Anisa Bahiti, Facebook hesabından paylaştığı "Avrupa, Erdoğan’ın kabahati değil" başlıklı yazısında, Avrupa’nın "Erdoğan karşıtlığına" tepki gösterirken, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti.

"Avrupa’nın her iç veya dış başarısızlığının faturası Erdoğan’a kesiliyor"

Avrupa’da ve Avrupa medyasında bir süredir büyük bir "anti Erdoğan histerisi" başladığını vurgulayarak, "Libya’dan Yemen’e, Akdeniz’den Ermenistan’a, Suriye’den Yunanistan’a, Kıbrıs’tan Lübnan’a ve Hollanda’dan Fransa’ya kadar bütün bu yerlerde yaşananlar için (Erdoğan) suçlanıyor. Avrupa’nın her iç veya dış başarısızlığının faturası Erdoğan’a kesiliyor." dedi.

Bahiti ayrıca, bir suçlunun Tunus’tan kalkıp İtalya makamlarına sığınmasının ardından Fransa’nın Nice bölgesinde masum insanları öldürse bile kamudaki tartışma konusunun "Erdoğan ve onun pan-İslamcılığı" olduğunu söyledi.

"Türklerin hayatını on katı daha da iyileştirdi"

"Erdoğan, 18 yıl içerisinde Türkiye’yi derin bir krizin içinde olan bir ülkeden, dünyanın 10 ekonomik ve siyasi gücünden birine dönüştürdü. O, Türklerin hayatını on katı daha da iyileştirdi ve Türk gençliğine yaşam, umut ve iş verdi. Türkiye’nin askeri, siyasi ve stratejik otoritesini ait olduğu yere konumlandırdı."

"iç başarısızlığın faturası Erdoğan’ın 'gücüne' kesiliyor"

"Türkiye’nin Güney Akdeniz ve Karadeniz’de en büyük bölgesel güç olduğunu ve ekonomik, turizm ve askeri anlamda bir süper güce dönüştüğünü" vurgulayan Bahiti, "Ancak AB ülkelerinin siyasi söyleminde, onların her iç başarısızlığının faturası Erdoğan’ın 'gücüne' kesiliyor. Bu Hollanda, Almanya, Fransa, Yunanistan, İtalya ve diğerlerinde oluyor." dedi.

2014-2015 döneminde AB’nin zoraki 1 milyon göçmen kabul ettiğini, Türkiye’nin ise yıllardır ülkede 5 milyon göçmen barındırdığının altını çizen Bahiti, şu değerlendirmede bulundu:

Bu durum o kadar mantıksız ki Erdoğan'ı veya her tuzak ve başarısızlığın faturasının kendisine kesildiğini görünce sergilediği öğretisel, dini yaklaşımını desteklemeyenleri bile 'AB’nin artık suçu Erdoğan’ın Türkiye’sinde değil de kendisinde görmesinin zamanı gelmedi mi?' şeklinde düşünmeye sevk ediyor.

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