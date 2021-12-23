Gazete vatandaşa ulaşmadan rezil oldular! Erdoğan Birgün'ü ters köşeye yatırdı

Birgün gazetesi, 23 Aralık Perşembe gününün dolar kurunu 13 liradan gösterince fena rezil oldu.

Şu sıralarda 11,47'lere kadar düşen dolar kuru ile ilgili Birgün'ün manşetini değerlendiren Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Karahasanoğlu'nun o açıklamaları:

Birgün gazetesi haberin spotunda doları kaç lira olarak göstermiş. Bugünkü kur 13 lira diyor. Gazete baskıya gitmeden dolar 11,7 oluyor. Böyle ters köşe yapar Cumhurbaşkanı. ABD dolarına hayranlığını sürekli dile getiren, kurların yükselmesine sevinen Birgün işte böyle ters köşe olur. ABD dolarına teslim olmama noktasında bir direniş var mı? Evet var. Şimdi Birgün hangi tarafta yer alıyor? İşte Sözcü gazetesi diğerlerine nazaran bugün hakkı teslim etmiş ama yine de kılçık atmış. ‘Dolar 8 lirayken yapsaydınız 5 lira olurdu demiş’ diyerek modeli beğendiklerini söylüyorlar. 8 liradan kur garanti vermenin pek bir mantığı yok. Şu an şişmiş bir dolar kuru var.