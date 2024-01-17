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Yerel Gazete kağıdı taşıyan tır devrildi: 1 yaralı
Yerel

Gazete kağıdı taşıyan tır devrildi: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-01-17 17:52:00 -
Gazete kağıdı taşıyan tır devrildi: 1 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrilen gazete kağıdı yüklü tırın şoförü yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrilen gazete kağıdı yüklü tırın şoförü yaralandı.

Kaza, Mardin'in Nusaybin ilçesi Girmeli kırsal Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen gazete basımında kullanılacak kağıt rulolar yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.
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Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alınan şoförün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kullanılamaz hale gelen tır, bölgeden çekici ve vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İLKHA)

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