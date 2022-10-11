Gazete Duvar'ın başörtülüsü böyle olur!

CHP’nin başörtüsüyle ilgili kanun teklifi gündemdeki yerini korurken, CHP yandaşlarından anlamsız çıkışlar gelmeye devam ediyor.

Son olarak Gazete Duvar’da kalem oynatan “başörtülü” Berrin Sönmez anlam verilemeyen bir yazı kaleme aldı.

CHP’nin kanun teklifini öve öve bitiremeyen ve “Tam da ihtiyacımız olan laikliğe” kapı araladığını söyleyen Sönmez, teklifi kendince değiştirdi.

CHP yandaşı yazar, kanun teklifindeki, “Dışında” kelimesini çıkardı. Söz konusu kelimenin çıkarılması durumunda kanun teklifi bambaşka bir hal almış oldu!..

CHP’nin kanun teklifi şöyle:

“Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar, yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma vb. dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz.”

Banu Sönmez’in yazısındaki değiştirilmiş hali ise şöyle:

“Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icrası kapsamında giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma vb. giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz.”

Gazete Duvar’ın “başörtülüsü” Banu Sönmez’in yayınladığı haliyle kanun teklifi, kadınların çalıştığı yerlerde giymek zorunda olduğu elbiseleri kapsıyor. CHP’nin göz boyamak için sunduğu kanun teklifinde ise, bu elbiselerin DIŞINDA, başörtüsü gibi kıyafetlerin giyilmesi veya giyilmemesi için zorlama yapılamayacağı yönünde.

Sönmez’in kanun teklifini tamamen farklı manalarla aktarmasındaki amacı anlaşılamadı, ancak solcu Duvar’da yazan bir “başörtülünün” bunu yapması da şaşırtmadı!..