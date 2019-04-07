Gazapizm uyuşturucuyla yakalandı! İzmir'de, "Gazapizm" adıyla tanınan rapçi Anıl Murat Acar, üzerinde kokainle yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde "Gazapizm" adıyla tanınan rapçi Anıl Murat Acar, uyuşturucuyla yakalandı. Alınan bilgiye göre, 10. Alaçatı Ot Festivali kapsamında denetimlerini sıklaştıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Alaçatı'da bir kulüp önünde durumundan şüphelendiği Acar'ı (31) durdurarak arama yaptı. Üzerinden 0.73 gram kokain ele geçirilen Acar, gözaltına alındı. Emniyete götürülen Acar, hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

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