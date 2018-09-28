Gaz sancısının sebepleri

Gaz sancısı nedir?

Yuttuğumuz hava ile ve bağırsak bakterilerinin yediğimiz besinleri fermente etmesi sonucunda mide ve bağırsaklarda gaz oluşur. Üretilen gaz miktarı çok yüksekse veya dışarı atılmazsa, gaz sıkışması meydana gelir.

Şiddetli ağrı ve şişlik, gaz sıkışmasıyla hissedilebilir.

Gaz Sıkışmasının Nedenleri:

Kabızlık:

Bağırsak hareketliliğinin azalması, gaz tutulmasıyla sonuçlanır. Kabızlık durumunda, gaz sıkışması ağrıları alt karın bölgesinde ve kalın bağırsakta hissedilir.



Hazımsızlık:

Laktoz intoleransı gibi gıda hazımsızlıkları gaz sıkışmasına sebep olur. Alt karın bölgesindeki kramp benzeri ağrı hissedilir. Süt içtikten sonra ortaya çıkabilir.

Gluten proteininin sindirilebilirliğine neden olan çölyak hastalığı bu konuda değerlendirilebilir.

Hava Yutmak:

Nefes alırken biraz hava solumak ve yutmak çok doğaldır. Bununla birlikte, koşullar tarafından alınan hava miktarı çok artarsa, gaz sıkışması sorunu kaçınılmaz olabilir:

Sakız çiğnemek

Sigara içmek

Kalem vb. nesneleri emmek

Yemek yerken çiğnemeden yutmak

Bazı Gıdalar:

Yediğimiz yiyeceklerin çoğu karbonhidrattır. Bu karbonhidratların bir kısmını biz sindiremeyiz ancak bağırsaklarımızda bulunan 500 farklı bakteri türünü sindiremeyiz.

Sindirilemeyen karbonhidrat içeren bazı gıdalar:

Kuru fasulye, soğan

Lahana, karnabahar, brokoli, enginar

Kuru üzüm

Bakliyat, mercimek

Erik kurusu, elma

Ayrıca makarna, patates gibi nişastalı yiyecekler; gazlı içecekler, düzensiz öğünler, ikinci kez ısıtılan yiyecekler de gaz sıkışmasına neden olabilir.

Bağırsak İltihapları:

Bakteriler ve E. coli ve Salmonella gibi virüslerin neden olduğu bağırsak iltihapları, gazı sıkıştırır ve mide ağrısına neden olur. Ağrı üst karın (orta) ve alt karın (kalın bağırsakta) olarak kabul edilir. Bulantı, halsizlik, ishal ve ateş, gaz sıkılığı ile görülebilir.

Ayrıca spastik kolon olarak da bilinen irritabl bağırsak sendromu da gaz sıkıştırmasında rol oynar.

Kadınsal Nedenler:

Bazı kadınlar adet olmadan birkaç gün önce, rahim ve vajina civarında gaz sıkışması sancısı hissederler. Adet başladıktan sonra sancı azalır. Bazı kadınlar ise yumurtlamadan hemen sonra şişkinliği hissederler.

Gaz sıkışması bazen de erken hamilelik dönemi belirtisi olabilir. Progesteron hormonunun yükselmesi bağırsak düz kaslarını gevşettiği için gaz sıkışmasını netice verebilir.